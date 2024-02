Ecco l’ordine dei cantanti in gara e tutti gli ospiti attesi per la serata dedicata alle cover ed ai duetti.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024, in programma per questa sera, è dedicata ai duetti e alle cover. In veste di co-conduttrice, invece, salirà sul palco Lorella Cuccarini.

L’ordine di uscita degli artisti

Ad esibirsi sul palco dell’Ariston questa sera ci saranno tutti e 30 gli artisti in gara, accompagnati ognuno da un ospite speciale con il quale canteranno un brano del passato.

Le prime cinque posizioni della classifica saranno indicate al termine delle esibizioni e a decretare la top five saranno la giuria del televoto (con un peso del 34%), la Giuria della Radio (33%) e la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%).

Ecco l’ordine di uscita:

Sangiovanni

Annalisa

Rose Villain

Gazzelle

The Kolors

Alfa

Bnkr44

Irama

Fiorella Mannoia

Santi Francesi

Ricchi e Poveri

Ghali

Clara

Loredana Berté

Geolier

Angelina Mango

Alessandra Amoroso

Dargen D’Amico

Mahmood

Mr Rain

Negramaro

Emma

Il Volo

Diodato

La Sad

Il Tre

BigMama

Maninni

Fred De Palma

Renga-Nek

Lorella Cuccarini

Gli ospiti

Oltre alla presenza di Lorella Cuccarini in veste di co-conduttrice, tra gli ospiti previsti per la quarta serata della settantaquattresima edizione del Festival, salirà sul palco il cast della serie “Mameli“. All’Ariston anche il campione di MotoGp Pecco Bagnaia e le attrici Margherita Buy e Elena Sofia Ricci, La splendida voce di Arisa, invece, conquisterà il palco di Piazza Colombo. Sulla nave Costa Smeralda, nel frattempo, è attesissimo Gigi D’Agostino.