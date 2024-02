La conduttrice ha portato la suocera Mirella in tv per commentare insieme il Festival di Sanremo. Per l’occasione hanno scelto un look simile.

Caterina Balivo ha portato in tv la sua amatissima suocera Mirella per confrontarsi insieme a lei su Sanremo. La conduttrice ha infatti portato negli studi del programma “La Volta Buona” la mamma di suo marito, Guido Maria Brera, e per l’occasione hanno scelto un abbigliamento coordinato.

La suocera di Caterina Balivo a La Volta buona

Caterina Balivo ha convinto la suocera Mirella, nonché la mamma di suo marito, Guido Maria Brera, ha partecipare a “La volta buona” per parlare, tra gli altri temi, di quello più discusso in questi giorni, il Festival di Sanremo.

Tuttavia non è la sola suocera in studio: c’è anche la mamma di Mirko Gancitano, nonché suocera di Guenda Goria. Caterina è molto orgogliosa di presentare la donna al pubblico ed esclama: “Qui abbiamo le suocere!” e poi, abbracciando Mirella aggiunge “Lei è mia suocera per davvero!”.

La Balivo ha scelto di indossare un completo color rosso fuoco, lungo e con un vertiginoso spacco su un lato. Ai piedi, invece, indossa un paio di sandali. La suocera ha un look abbinato: una giacca rossa che copre una maglia color panna e dei pantaloni neri. “Per l’occasione ci siamo anche vestite uguali” ha fatto notare la conduttrice.

Su Instagram la conduttrice è voluta tornare sul tema dei vestiti abbinati e ha scritto: “Avevo azzeccato il look per la signora Mirella ma sono caduta sulle scarpe“.

Il siparietto è piaciuto al pubblico, che si lascia andare ad un lungo applauso.

Caterina e Mirella sono legate da un rapporto simbiotico e di grande affetto, si stuzzicano da sempre in maniera affettuosa. La suocera della Balivo è una donna sobria e di grande eleganza, in molte occasioni inoltre ha commentato gli outfit della nuora promuovendoli o bocciandoli ma sempre con il sorriso.