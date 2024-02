Chi ha ottenuto i risultati migliori per la serata del 7 febbraio 2024? Ecco i risultati degli ascolti con i dati Auditel!

Leggero calo per il Festival di Sanremo 2024, ma i numeri si mantengono sempre altissimi. La seconda puntata della kermesse musicale – che ha visto Amadeus affiancato da Giorgia, con la sua voce impareggiabile e il suo umorismo innato – ha tenuto botta e non si è discostata di molto dal risultato record dell’esordio della sera precedente. Nonostante qualche critica per la gag con John Travolta, additata da molti come “imbarazzante”, dunque, Sanremo ha fatto presa su una grande platea di telespettatori. Vediamo quindi nel dettaglio di che numeri parliamo con i dati Auditel di mercoledì 7 febbraio 2024.

Amadeus

Sanremo 2024: i risultati degli ascolti della seconda serata

Una puntata innovativa per la storia del Festival quella andata in onda mercoledì 7 su Rai 1: Amadeus ha infatti introdotto un nuovo meccanismo, ossia quello di far esibire solamente metà dei cantanti in gara, 15, eccezionalmente presentati sul palco dagli altri 15 artisti in un’inedita veste di “valletti”. A seguire la novità, è stato un grande numero di telespettatori, 10.361.000, pari al 60,1% di share – leggermente in calo, come dicevamo, rispetto al 65,1% della prima puntata. Nello specifico, l’anteprima Sanremo Start, andata in onda dalle 20:44 alle 21:11, ha registrato 11.631.000 telespettatori con uno share del 47,44%; la prima parte della serata, dalle 21:17 alle 23:29, ha ottenuto 13.434.000 telespettatori, con il 57,64% di share, mentre la seconda parte di gara, terminata alle ore 01:33 ha avuto 6.899.000 telespettatori, apri al 66,2% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Tenere testa al Festival di Sanremo non è di certo semplice: nonostante ciò, la soap Terra Amara in onda su Canale 5 ha conquistato un 10,1% di share, per un totale di 2.289.000 telespettatori. Anche lo storico programma di Rai 3 Chi l’ha visto ha mantenuto i suoi fedelissimi, con 1.208.000 telespettatori e il 5,6% di share. Rete 4 e il talk show di Mario Giordano Fuori dal coro hanno ottenuto 551.000 telespettatori, con il 2,93% di share, mentre Italia 1 e il film Bus 657 ha appassionato 650.000 telespettatori, con uno share del 2,7%. Il documentario di La7 Sacrificate Cassino ha registrato l’1,62% di share, con 370.000 telespettatori e, sulla stessa linea d’onda, la serie NCIS in onda su Rai 2 ha ottenuto l’1,59% di share e 403.000 telespettatori. Ancora, Tv8 e Nove hanno proposto due film, rispettivamente Trappola in alto mare e Prometheus, che hanno registrato uno 0,9% di share e 218.000 telespettatori, il primo, e uno 0,8% di share e 173.000 telespettatori, il secondo.