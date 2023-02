Una coppia di innamorati, un matrimonio da organizzare e tante risate: sono questi gli ingredienti di Puoi baciare lo sposo, commedia arrivata nelle sale cinematografiche nel 2018 diretta da Alessandro Genovesi. A differenza di molti altri film dello stesso genere, in questo la coppia di innamorati è composta da due ragazzi omosessuali: una piacevole e non meno divertente novità. Vediamo ora insieme quali sono i luoghi nei quali è stato girato il film.

La location principale di Puoi baciare lo sposo è la piccola frazione di Civita, del comune di Bagnoregio (in provincia di Viterbo). Il caratteristico e pittoresco paese è denominato La città che muore e fa parte dei borghi più belli d’Italia. Nel film Civita è il paese natale di Antonio ed è quello in cui viene organizzato il matrimonio.

“Abbiamo girato a Bagnoregio dal 10 al 13 luglio. Ed è nella piazza principale del borgo (mai toccata dalla benchè minima ombra) che è stata girata la scena clou del lungometraggio: il finale, il matrimonio tra Paolo e Antonio”, ha spiegato uno degli interpreti del film, Paolo Di Caprio.

Oltre che nella frazione di Bagnoregio, alcune scene di Puoi baciare lo sposo sono state girate anche in Germania, per la precisione a Berlino (dove si apre il film) e a Canale Monterano, sempre nel Lazio.

I due innamorati protagonisti del film, Antonio e Polo, sono rispettivamente interpretati da Cristiano Caccamo e da Salvatore Esposito. Ma una parte di rilievo nella pellicola ce l’ha anche Diego Abatantuono, che veste i panni di Roberto, il sindaco di Civita e padre di Antonio.

Nel casto di Puoi baciare lo sposo sono inoltre presenti Monica Guerritore, Dino Abbrescia, Diana Del Bufalo, Antonio Catania, Rosario D’Urso e Enzo Miccio. Il celebre wedding planner interpreta proprio se stesso: è lui ad essere infatti chiamato a organizzare il matrimonio.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram