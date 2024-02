Leo Gassmann interpreta Franco Califano nel film della Rai dedicato proprio al celebre cantautore: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chi non conosce Tutto il resto è noia? È una delle canzoni più celebri di Franco Califano, uno degli artisti italiani di maggiore successo soprattutto negli anni ’70 e ’80. Ma il Califfo, così era soprannominato, lo si ricorda anche per la sua vita al di fuori del palchi che calcava, una vita che è raccontata nel film Rai intitolato proprio Califano: vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Califano: il cast del film

L’onere e l’onore di vestire i panni di Franco Califano è andato a Leo Gassmann: è infatti proprio l’attore, nonché cantante, romano a interpretare il ruolo di protagonista principale nel film. “Personaggi come lui possono essere rappresentati solo se hai presente i motivi che li hanno portati a fare certe scelte. Per prepararmi al ruolo ho conosciuto i suoi amici più cari che mi hanno raccontato quello che volevano mostrassimo nel film”, ha spiegato Leo Gassmann parlando di Franco Califano.

Leo Gassmann

Il film Califano è diretto da Alessandro Angelini e vede poi anche la partecipazione di Giampiero De Concilio, Valeria Bono, Andrea Ceravolo, Angelina Cinquantini e di Angelo Donato Colombo.

Quando esce in TV Califano?

Il film su Franco Califano va in onda in anteprima su Rai 1 domenica 11 febbraio 2024, ovviamente in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa. Proprio il giorno seguente alla finale del Festival di Sanremo 2024, così da proseguire sulla scia canora.

Califano: la trama del film

La storia raccontata nel film è incastonata nel periodo che va dalla Dolce Vita alla metà degli anni ’80: in Califano vengono raccontati sia l’uomo che l’artista. Si parte della difficoltà vissute durante l’infanzia fino alla storia del ragazzo “affamato di vita” che è poi diventato uno degli artisti italiani di maggiore successo e più amati dal pubblico.