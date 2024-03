Chi ha ottenuto i risultati migliori per la serata del 3 marzo 2024? Ecco i risultati degli ascolti con i dati Auditel!

Una domenica davvero scoppiettante quella del 3 marzo per la televisione italiana. Oltre al ritorno di Barbara D’Urso sul piccolo schermo nel pomeriggio – per giunta nel salotto della sua “rivale” Mara Venier – infatti, il palinsesto serale si è composto di diversi show molto amati: dalla serie di Rai 1 con protagonista Claudio Gioè, Màkari, a Lo show dei record condotto da Gerry Scotti, fino ad arrivare all’attesissima intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa, la prima ufficiale in tv dallo scandalo dei pandori Balocco. Una sfida davvero aperta, che ha dato risultati molto importanti in termini di ascolti. Vediamo nel dettaglio di che numeri parliamo con i dati Auditel di domenica 3 marzo 2024.

Chiara Ferragni e Fabio Fazio – Che Tempo Che Fa

‘Màkari’ tiene il comando, ma ‘Che tempo che fa’ vola con l’intervista a Chiara Ferragni

Le fiction targate Rai ci stanno abituando a numeri davvero grandi, e gli episodi di Màkari andati in onda il 3 marzo su Rai 1 non sono stati da meno. Le puntate della serie con Claudio Gioè, Domenico Centamore e Ester Pantano nel cast hanno infatti registrato ben 4.111.000 telespettatori, pari al 23,2% di share. Accanto alle indagini di Saverio Lamanna, tuttavia, tanti italiani non hanno potuto fare a meno di seguire l’intervista esclusiva di Chiara Ferragni a Che tempo che fa. Il programma di Fabio Fazio, in onda sulla Nove, ha infatti interessato 2.979.000 telespettatori nella prima parte – quella che ha ospitato l’influencer – arrivando a toccare il 14% di share, diventando così la seconda rete nazionale nel prime time. La seconda parte, quella de Il Tavolo, ha visto invece 1.316.000 telespettatori, pari al 9,8% di share. Canale 5 e Lo show dei record si fermano al terzo posto, con 1.973.000 telespettatori e il 13% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Il programma di Rai 3 sulla sostenibilità e l’ambiente, Indovina chi viene a cena, ha totalizzato 984.000 telespettatori, con uno share del 5,1%. Subito dopo, si è posizionato il film The legend of Tarzan, in onda su Italia 1, con 868.000 telespettatori e il 4,7% di share. Sulla stessa linea, i Mondiali indoor di Atletica, trasmessi da Rai 2, hanno raggiunto il 4,6% di share, con 920.000 telespettatori. La trasmissione di approfondimento sull’attualità Zona Bianca, in onda su Rete 4, ha registrato 536.000 telespettatori e uno share del 3,7%, mentre la pellicola con Tom Cruise e Gene Hackman Il socio, su La7, ha ottenuto 356.000 telespettatori e uno share del 2,2%. A chiudere la lista, TV8 e il film A testa alta, che ha totalizzato 253.000 telespettatori, pari all’1,3% di share.