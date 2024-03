Ecco quali sono le canzoni che compongono la colonna sonora di Le indagini di Lolita Lobosco 3, la fiction con Luisa Ranieri.

Luisa Ranieri torna a vestire i panni del vicequestore Lolita Lobosco. Le prime due stagioni di Le indagini di Lolita Lobosco, andate in onda su Rai 1 rispettivamente nel 2021 e nel 2023, sono state un successo di pubblico, un fattore che ha fatto aumentare l’attesa per la terza, in onda da lunedì 4 marzo 2023, sempre su Rai 1, con una novità: c’è stato infatti un cambio alla regia, con Luca Miniero che ha lasciato il posto a Renato De Maria. Non è cambiata invece la colonna sonora, diventato un vero e proprio elemento distintivo della fiction: vediamo allora quali sono le canzoni che la compongono.

Le canzoni di Le indagini di Lolita Lobosco: la colonna sonora della fiction

La colonna sonora di Le indagini di Lolita Lobosco è stata composta da Santi Pulvirenti e da Tommy Caputo. Oltre alle varie tracce strumentali, ci sono tre brani che la contraddistinguono: uno inserito nei titoli di testa, gli altri due inseriti invece nei titoli di coda.

Luisa Ranieri

La canzone dei titoli di testa di Le indagini di Lolita Lobosco è Me and My Prison Soul. Gli altri due brani, che come abbiamo detto in precedenza, sono inseriti nei titoli di coda, sono invece Lost and Found e Come Away.

Le indagini di Lolita Lobosco 3: il cast della fiction

Ovviamente la protagonista principale di Le indagini di Lolita Lobosco continua a essere Luisa Ranieri, che torna a vestire i panni del vicequestore di Bari.

Nel cast della serie TV di Rai 1 troviamo poi anche Filippo Scicchitano, Lunetta Savino, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Giulia Fiume, Francesco De Vito, Corrado Nuzzo, Aldo Ottobrino, Camilla Diana e Claudia Lerro.