Lo sapevate che c’è molto di reale in The Legend of Tarzan? Ecco la storia vera che c’è dietro al film con Alexander Skarsgard.

Tarzan è uno personaggi della letteratura più famoso del mondo, è nato dalla fantasia dello scrittore Edgar Rice Burroughs. Si tratta di un uomo che è cresciuto fin da neonato nella giungla, allevato da un branco di scimmie e, solamente da adulto, torna nel mondo degli umani. Tarzan è stato protagonisti di diversi libri ma anche diversi film come The Legend of Tarzan. Ma lo sapete che non tutto quello che è raccontato nel film è frutto della finzione ma c’è qualcosa che è tratto da una storia vera?

The Legend of Tarzan: la storia vera dietro al film

Ovviamente la storia di Tarzan non è reale, ma gli aspetti reali dietro a The Legend of Tarzan sono molti altri: il Re Leopoldo II del Belgio, come raccontato nel film, ha davvero ottenuto il controllo del Bacino del Congo nella Conferenza di Berlino del 1884. Ed è anche vero che regnò in maniera spietata, ridendo la popolazione locale quasi in schiavitù. Tutte le statue di Leopoldo II del Belgio presenti in Congo sono state successivamente abbattute.

Alexander Skarsgard

Leon Auguste Theophle Rom è realmente esistito e anche la sua stori è stata raccontata fedelmente nel film. Era soprannominato il Macellaio del Congo e si stima che abbia fatto uccidere un totale di 10 milioni di persone. E’ reale anche il personaggio di George Washington Williams, che fu il primo a indagare e testimoniare sulle atrocità commesse dai colonizzatori in Congo.

The Legend of Tarzan: il cast del film

Il protagonista del film, Tarzan, è interpretato da Alexander Skarsgard. Margot Robbie è inveì Jane Porter, Samuel L. Jackson è George Washington Williams mentre Christoph Waltz è Leone Rom.