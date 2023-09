Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di domenica 17 settembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di domenica 17 settembre qual è stato il programma più seguito e chi ha ottenuto i dati più alti? Tra musica, fiction e programmi di attualità è stato il secondo appuntamento con i Tim Music Award, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ad ottenere il numero maggiore di ascolti. Vediamo ora nel dettaglio i dati di tutti i canali generalisti.

Vanessa Incontrada

Sul podio: i ‘Tim Music Awards’ al primo posto

Al primo posto troviamo su Rai 1 il secondo appuntamento con i Tim Music Awards. Condotti da Vanessa Incontrada e Carlo Conti hanno ottenuto uno share del 16,57% con 2.469.000 spettatori. Su Canale 5 La ragazza e l’ufficiale ha registrato uno share del 16,12%% e 1.863.000 spettatori. Su Italia 1 FBI – Most Wanted ha interessato 970.000 spettatori e ottenuto uno share del 5,95%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Dritto e rovescio su Rete 4 ha interessato 846.000 spettatori pari al 6,93% di share. Su Rai 3 Il provinciale è stato visto da 726.000 spettatori e ha registrato uno share del 4,44%. Su La 7 In Onda – Prima serata ha ottenuto uno share del 4,33% con 758.000 spettatori.

Su Rai 2 I profondi segreti della mia famiglia ha registrato uno share del 4,09% e 693.000 spettatori. Sul Nove le repliche di Only Fun – Comico Show hanno interessato 336.000 telespettatori e ottenuto uno share del 2,2%. Infine su TV 8 Italia’s Got Talent Best of è stato visto da 294.000 spettatori pari all’1,99% di share.