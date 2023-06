Baywatch è stata una delle serie TV degli anni ’90, nel 2017 Seth Gordon ha realizzato un omonimo adattamento cinematografico: ecco le location del film.

Una delle serie TV più celebri e amate degli anni ’90 era sicuramente Baywatch: le avventure dei bagnini più famosi del piccolo schermo hanno conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, contribuendo anche al successo di attori come David Hasselhoff e Pamela Anderson, diventati celebri con i loro personaggi, Mitch Bouchannon e C. J. Parker. La serie è andata in onda dal 1989 al 2001, nel 2017 il regista Seth Gordon ne ha tratto ispirazione per realizzare un adattamento cinematografico, intitolato sempre Baywatch, che nonostante sia stato stroncato dalla critica ha ricevuto buoni riscontri ai botteghini. Vediamo ora quali solo le location del film.

Baywatch: le location del film

La serie TV Baywatch era girata nella splendida spiaggia di Malibù, in California, il film è stato invece girata nella costa opposta (quella a est anziché a ovest) degli Stati Uniti, per la precisione a Deerfield Beach, in Florida: è qui che sono iniziate le riprese il 22 febbraio del 2016 ed è sempre qui che si sono svolte gran parte delle riprese.

Dwayne Johnson

Oltre alla già citata città della Florida, delle riprese di Baywatch sono state effettuate anche a Miami e nello stato della Georgia, tra Savannah e Tybee Island.

Baywatch: il cast del film

Nel film, a interpretare i due personaggi più celebri della serie TV Baywatch, ovvero i bagnini Mitch Buchannon e C. J. Parker, non sono David Hasselhoff e Pamela Anderson (che appaiono comunque in dei camei) ma Dwayne Johnson e Kelly Rohrbach.

Nel cast del film Baywatch sono inoltre presenti anche Zack Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Yahya Abdul-Mateen II, Rob Huebel, Hannibal Buress, Jack Kesy, Izabel Goulart, Amin Jospeh, Ilfenesh Hadera, Jon Bass e Charlotte McKinney.

