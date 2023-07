Ecco tutto quello che c’è da sapere su Imma Tataranni 3, la terza stagione della fiction con protagonista Vanessa Scalera.

Il 2023 è l’anno del ritorno in TV di una delle fiction Rai più amate degli ultimi anni: parliamo di Imma Tataranni. Le prime due stagioni sono state seguite con grande interesse dal pubblico di Rai 1 e c’è grande attesa quindi anche per Imma Tataranni 3. Dalla data di uscita, alla trama e il cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo alla terza stagione della tanto amata serie TV di Rai 1.

Imma Tataranni 3: data di uscita su Rai 1

Quando esce Imma Tataranni 3? Per vedere i nuovi episodi della serie TV su Rai bisognerà attendere lunedì 25 settembre del 2023. In totale le puntate della terza stagione sono quattro che verrano messa in onda a cadenza settimanale: la seconda puntata andrà in onda il 2 ottobre, la terza il 9 ottobre, la quarta e ultima il 16 ottobre.

Vanessa Scalera

Imma Tataranni 3: il cast della fiction di Rai 1

Ovviamente anche in Imma Tataranni 3 la protagonista principale è interpretata da Vanessa Scalera. Nel cast della serie TV troviamo anche Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Carlo Buccirosso, Barbara Ronchi e Carlo De Ruggeri.

Imma Tataranni 3: anticipazioni e trama della serie TV

La terza stagione di Imma Tataranni potrebbe essere l’ultima della fiction con protagonista Vanessa Scalera. Lo aveva rivelato la stessa attrice: “Potrebbe essere quella conclusiva. Mi sono divertita moltissimo con i miei compagni di lavoro, ci siamo fatte grosse risate”.

Per quanto riguarda la trama, la storia di Imma Tataranni 3 riprende da dove si era conclusa la seconda stagione, ovvero dall’attentato a Romaniello e da Calogiuri che è in coma. Nel frattempo il rapporto tra Imma e Pietro è notevolmente migliorato.