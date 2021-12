Come confermato dalla casa di produzione Lux Vide, sono già partiti i lavori per Blanca 2: ecco tutte le info disponibili al momento.

Blanca 2 è davvero in programma? O comunque ci sono delle serie prospettive per la serie italiana, andata in onda sulle reti Rai? Dopo l’epilogo scoppiettante, accolto da oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori, per uno share del 28% il pensiero corre – rapidamente – all’eventuale continuazione. Passiamo in rassegna tutti i dettagli circa lo show, capace di fare proseliti tra gli amanti del genere.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

Blanca 2: a quando l’uscita?

Blanca

Interpellato da La Repubblica, l’amministratore delegato di Lux Vide, Luca Bernabei, ha praticamente confermato la S2: “Il concetto di Blanca è che siamo tutti un po’ disabili e dobbiamo lottare per superare un ostacolo. Siamo inadeguati rispetto ai compiti che il mondo ci richiede, ma lottiamo. La bellezza di questi personaggi è che superano le proprie difficoltà. Stiamo già lavorando alla seconda stagione, ma non dimentichiamo che il primo supereroe è stato don Matteo, il detective dell’anima”. Le riprese inizieranno nel 2022 e probabilmente le nuove puntate andranno in onda entro la fine dell’anno, tra novembre e dicembre, come per la S1.

Blanca 2: la trama

Dunque, il progetto è già in lavorazione. Il finale chiuso della S1 ci induce a credere a credere vi sia una intera completamente elaborata ex-novo, con sviluppi interessanti per i personaggi. A ogni modo, è impossibile sbilanciarsi, sicché le parti chiamate direttamente in causa non hanno finora rilasciato alcuna anticipazione.

Il cast di Blanca 2

Maria Chiara Giannetta presterà nuovamente il volto alla protagonista, mentre Giuseppe Zeno vestirà sempre i panni dell’ispettore Liguori e Pierpaolo Spollon di Nanni. Non dovrebbero, poi, mancare nemmeno Linneo, il cane guida di Blanca, Carità (Gualtiero Burzi) e lo stravagante commissario Bacigalupo, interpretato dal comico genovese Enzo Paci. E non escludiamo delle ulteriori aggiunte al cast.

Blanca 2: il trailer

Manco a dirlo, non è disponibile nessun trailer del secondo ciclo di episodi. Andiamo a recuperare, perciò, quello della S1, utile anche per coloro che non abbia finora avuto l’opportunità di vederla:

Le location di Blanca 2

Le scene si fregeranno pure stavolta di una cornice da favola: la confermatissima Genova.

Riproduzione riservata © 2021 - DG