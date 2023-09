Il giro di boa è l’11° film della serie Il Commissario Montalbano: ecco la trama, il cast e le location della pellicola tratta dai romanzi di Camilleri.

Nel 2003 usciva nelle librerie Il giro di boa, romanzo di Andrea Camilleri della serie con protagonista il commissario Salvo Montalbano. Nel 2005 è arrivato su Rai Uno anche la trasposizione cinematografica del giallo La trama de Il giro di boa si mischia con fatti veri di cronaca, come quelli del G8 di Genova del 2003: tragici eventi che portato il commissario Montalbano a fare una serie di riflessioni sul suo futuro e sulla sua carriera e che lo portano anche a pensare a dare le dimissioni. Nel frattempo però è chiamato a indagare su una rete di traffici di essere umani.

Il giro di boa: le location del film de Il Commissario Montalbano

Come al solito, anche in Il giro di boa, così come in tutte le varie avventure del commissario Montalbano, è l’immaginaria città di Vigata a fare da sfondo alle varie indagini. Le riprese sono come sempre state effettuate in vari luoghi della Sicilia: il commissariato di polizia altro non è anche il palazzo del Comune di Scicli.

Luca Zingaretti

A Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, si trova il B&B celebre per essere la casa di Marinella dove abita Salvo Montalbano. Altre storiche location sono la piazza del Duomo a Ragusa Ibla, Modica, Sampieri e Donnalucata.

Il giro di boa: il cast del film de Il Commissario Montalbano

Luca Zingaretti interpreta come al solito il commissario Montalbano. Nel cast ci sono poi anche Cesare Bocci nei panni del vice commissario Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli dell’ispettore Fazio, Angelo Russo, che interpreta il goffo agente Catarella.

Completano il cast Isabelle Sollman, che interpreta Ingrid Sjostrom, Giovanni Argante, Elia Schilton, Aldo Mangiù, Gianna Piaz e Fabrizio Ferracane.