Arisa pubblica un nuovo scatto ma questa volta è completamente svestita, la foto contiene un messaggio che esalta tutte le forme femminili al di là della taglia.

Questo cambio di rotta di Arisa sta sconvolgendo i suoi fan che hanno notato in lei un’esplosione di femminilità messa in mostra sui social. Da Ballando con le stelle, la cantante sembra diventata molto più attenta alla sensualità e più consapevole del suo corpo. Il suo ultimo scatto però, contiene un messaggio ben preciso di body positive.

Il messaggio di Arisa sulla bellezza femminile

“C’era una volta una morbida felicità che non voleva più restare nascosta“, così Arisa si presenta su Instagram completamente nuda, con il seno coperto dal braccio. Il messaggio lascia trasparire la voglia di non nascondere più le imperfezioni del suo corpo che la rendono bella e sensuale. Questa dimostrazione è rivolta a tutte le donne che sono prese di mira per le loro forme e che spesso sono vittime di body shaming, specialmente sui social. Ironicamente pubblicizza il suo nuovo album Ero romantica e scrive: “Vi adoro tutti e spero che siate curiosi di ascoltare le mie nuove canzoni. Voglio sentirvi cantare, voglio emozionarvi, innamorarvi, farvi venire voglia di vivere, di rischiare, di ricominciare, di fare l’amore”.