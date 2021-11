Madonna è sempre stata una grande sostenitrice di Britney Spears, anche ora che finalmente la cantante è libera dalla tutela del padre. Ecco come sta sostenendo l’amica.

La superstar Madonna è sempre vicina all’amica Britney Spears, soprattutto perché è sempre stata una grande sostenitrice del movimento #FreeBritney, lottando per far avere giustizia alla cantante. Britney, infatti, è stata per decenni sotto la tutela legale del padre, che le ha proibito di vivere la sua vita in libertà.

Ora Britney è libera legalmente e può riprendere la sua vita. Madonna la sostiene pubblicamente e non l’ha mai abbandonata, restando in contatto con lei soprattutto negli ultimi mesi. Una fonte molto vicina alla cantante ha infatti rivelato a Page Six: “Madonna ha sempre avuto un debole per Britney e non poteva stare a guardare quando sentiva che c’erano evidenti ingiustizie in corso. Sta lottando per lei. È determinata a riparare a tutti i torti che Britney ha dovuto sopportare. Si è offerta di aiutare in ogni modo possibile e non ha paura di parlare o intervenire se necessario”

Britney Spears e Madonna si sono incontrate nel 2001, ad uno dei concerti della cantante di “Vogue”. Due anni dopo, si sono baciate sul palco agli MTV Video Music Awards, una scena diventata cult nel mondo della musica.

A luglio, Madonna ha guidato tutto il gruppo celebrità che si sono schierate a sostegno della Spears, dopo che la cantante ha testimoniato in tribunale che il padre abusava della sua tutela e che la sua famiglia sarebbe dovuta essere in prigione.

Su Instagram Madonna scriveva così: “Restituisci a questa donna la sua vita. La schiavitù è stata abolita tanto tempo fa! Morte all’avido patriarcato che da secoli fa questo alle donne. Questa è una violazione dei diritti umani!”