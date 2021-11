Ecco le prime indiscrezioni sulla prossima puntata di Domenica in: Arisa e tanti altri ospiti interessanti faranno il loro ingresso in studio.

Come ogni domenica, gli spettatori italiani passeranno questo giorno di festa in compagnia di Domenica in e dei suoi imperdibili ospiti. Tra attualità, cinema, interviste e intrattenimento Mara Venier offrirà la presenza di tante nuove personalità interessanti. Non mancherà il divertimento e l’ironia che contraddistinguono la conduttrice ma si parlerà anche di temi più seri e all’ordine del giorno.

Tutti gli ospiti che parleranno ai microfoni di Domenica in

In base alle anticipazioni di Tvblog, come primo argomento, si tornerà a parlare di un tema della massima attualità: il Covid-19. Con il Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, il professor Francesco Le Foche, in collegamento la virologa Ilaria Capua e Alessandro Sallusti si parlerà dell’aumento dei contagi e della terza dose che sarà disponibile dai 40 anni in su. Passando al piccolo schermo ci sarà come ospite speciale Arisa, la cantante che sta partecipando a Ballando con le stelle ottenendo spesso il favore della giuria. Per lo show di Milly Carlucci sarà presente in studio l’attrice Valeria Fabrizi e un ampio spazio sarà invece dedicato a Pierfrancesco Pingitore creatore del Bagaglino. Non mancherà Pierpaolo Pretelli che si esibirà nei panni di John Travolta in stile Febbre del sabato sera.