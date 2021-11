Ecco alcune indiscrezioni per la puntata di oggi a Uomini e Donne: al centro studio potrebbe tornare Gemma Galgani per riconquistare Costabile.

Uomini e Donne torna oggi sempre al consueto orario, con le sue dinamiche amorose e scontri in studio. Di nuovo protagonista potrebbe esserci Gemma Galgani con la volontà di riallacciare il rapporto con Costabile. Secondo le indiscrezioni che circolano sul web potrebbero far parlare di sé anche Diego e Ida.

Cosa accadrà a Uomini e Donne nella puntata di oggi

Nella prossima puntata di Uomini e Donne, si assisterà al ritorno di Gemma Galgani con Costabile Albore? Il cavaliere sta conoscendo altre donne e la dama torinese commenta in modo quasi infastidito le sue pretendenti. Ci potrebbe essere un ripensamento da parte di Gemma che sembra ancora presa da Costabile nonostante abbiano messo un punto alla loro conoscenza. In centro studio, potrebbero tornare anche Diego e Ida la cui frequentazione sta andando a gonfie vele ma che, in base alle anticipazioni, sembrerà subire una battuta d’arresto per una piccola crisi. Potrebbero anche vedersi Andrea Nicole e Roberta Ilaria Giusti che sono sempre più vicine alla scelta e che stanno regalando momenti emozionanti ai telespettatori. Cosa succederà in puntata? Lo scopriremo presto.