Anche la Corea del Sud ha il suo horror con tanti mostri e un teenager protagonista. Conosciamo Sweet Home, la serie rilasciata su Netflix.

Come sarà l’apocalisse? Una risposta prova a darla Sweet Home, show horror basato sull’omonima serie animata coreana che segue le vicende di un gruppo di ragazzi barricati in casa per sopravvivere agli attacchi di mostri orripilanti, in passato persone normali soggette a una trasformazione.

Il titolo si è aggiunto al catalogo di Netflix, affollato da numerosi prodotti provenienti dal Paese asiatico, anzitutto Squid Game, diventato nel giro di poche ore dal lancio il maggior successo di ogni tempo per l’azienda specializzata nello streaming. Dapprima visibile unicamente tramite la piattaforma WEBTOON, ecco una panoramica completa di SH, rilasciato il 18 dicembre 2020 con 10 episodi, creati da Kim Carnby e Hwang Young-chan.

Sweet Home: la trama

Hyunsoo è uno studente isolato, rimasto orfano per via di un incidente terribile che ha, tutto ad un tratto, colpito la sua intera famiglia. Impossibilitato all’autosussistenza, è stato trasferito presso una struttura più in linea con le esigenze del giovane, un lontano complesso di appartamenti chiamato Green Home. Convinto di essere al sicuro, il nostro eroe non sa che è l’inizio di qualcosa di parecchio più inquietante. Con l’avanzare dei giorni, Hyunsoo si capacita che le persone cominciano a manifestare strani comportamenti, e ben presto guarda con occhi nuovi il contesto dove vive.

Fonte foto: https://www.facebook.com/sweethomenetflixseries/

Il mondo è diventato un luogo spaventoso, infatti la popolazione assume le sembianze di mostri inferociti e provano a spazzare via l’intera umanità. Così Hyunsoo è costretto ad affidarsi unicamente sulle proprie forze, o quasi. Supportato da una coppia di vicini, guiderà una banda di eroi riluttanti con un unico proposito: trarre il mondo in salvo prima che sia troppo tardi.

Il cast di Sweet Home

Song Kang interpreta il giovane protagonista Cha Hun-soo. Nel cast principale di Sweet Home, Lee Jin-wook impersona Pyeon Sang-wook, uno dei vicini di casa, mentre Lee Si-young è Seo Yi-kyeong, l’altra vicina. Secondariamente, compaiono: Lee Do-hyun (nei panni di Lee Eun-hyuk); Kim Kap-soo (Ahn Gil-seop); Park Kyu-young (Yoon Ji-soo); Go Min-si (Lee Eun-yoo); Kim Nam-hee (Jeong Jae-heon); Go Yoon-jung (Park Yoo-ri); Kim Sang-ho.

Sweet Home: trailer

Su YouTube è stato diffuso il trailer della serie a tinte horror. Riportiamo di seguito il filmato:

Le location di Sweet Home

Le riprese hanno avuto luogo nella cosiddetta Green Home, un appartamento di 11.500 metri quadrati sito in una località sconosciuta della Corea del Sud.