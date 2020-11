Anna Foglietta ha rivelato che sua figlia Nora, di 7 anni, è risultata positiva al Coronavirus. L’attrice ha trascorso un periodo d’isolamento con il resto della famiglia.

Anna Foglietta ha confessato a La Repubblica che sua figlia Nora è risultata positiva al Coronavirus. La bambina sarebbe stata asintomatica, e fortunatamente non ci sarebbero state conseguenze per il resto della famiglia: “Sono reduce da una quarantena in famiglia perché la mia secondogenita, sette anni, si è ammalata di Covid. Per fortuna non aveva sintomi e non ci sono state ricadute su di noi, però il periodo è terribile e sento tutto il peso e la stanchezza di quel che siamo vivendo”, ha dichiarato l’attrice raccontando la sua esperienza della seconda ondata.

Foglietta: la figlia positiva al Coronavirus

Come molte altre famiglie italiane anche Anna Foglietta si è trovata a fare i conti personalmente con il Coronavirus, visto che sua figlia Nora è risultata positiva al tampone.

Fortunatamente non ci sarebbero state conseguenze per l’attrice e il resto della sua famiglia, che ha trascorso l’isolamento domiciliare come previsto dalla legge. L’attrice ha raccontato a La Repubblica come lei e i suoi bambini starebbero vivendo questo momento delicato, tra didattica a distanza, mascherina e distanze di sicurezza: “Mi destabilizza vedere i bambini con la mascherina, la paranoia costante lavarsi le mani, non poter socializzare, uscire, progettare, sta diventando insopportabile”, ha confessato l’attrice amareggiata.

La preoccupazione dei figli per Babbo Natale

Anna Foglietta e suo marito, Paolo Sopranzetti, hanno tre figli: Lorenzo (nato nel 2011), Nora (nata nel 2013) e Giulio (nato nel 2014). L’attrice ha confessato anche quanto sui suoi tre figli l’emergenza sanitaria abbia avuto un forte impatto:

“La preoccupazione c’è. Il piccolo ha detto ‘ma Babbo Natale potrà venire? Se hanno chiuso la Toscana perché non dovrebbero chiudere la Lapponia?’. Fanno questi ragionamenti, ma ho spiegato che Babbo Natale vola sopra il Covid”, ha dichiarato a La Repubblica. Proprio qualche giorno fa il premier Giuseppe Conte aveva risposto a un bambino che gli aveva scritto una lettera per sapere se Babbo Natale avrebbe consegnato i regali anche durante l’emergenza Coronavirus.