Mario Balotelli ha scritto un post al vetriolo dopo che Selvaggia Roma ha accusato suo fratello, Enock Barwuah, di aver tradito con lei la fidanzata Giorgia.

Selvaggia Roma ha scatenato una bufera al GF Vip, dove – dopo il suo ingresso – ha subito accusato Enock Barwuah di aver tradito la sua fidanzata, Giorgia Migliorati, baciando lei la scorsa estate. Enock ha negato le accuse di Selvaggia, e in sua difesa sono accorsi anche il fratello, Mario Balotelli, e le sue sorelle. “Enock è intoccabile ripeto, lui è INTOCCABILE. La vita non è al Grande Fratello Vip quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità MA FUORI DALLA CASA!“, ha scritto SuperMario in un post che sembra riferirsi chiaramente alla vicenda.

#gfvip quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto INTOCCABILE. La vita non è al gf quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità MA FUORI DALLA CASA!

in bocca al lupo a tutti ❤️ — Mario Balotelli (@FinallyMario) November 16, 2020

Mario Balotelli contro Selvaggia Roma

Appena entrata al Grande Fratello Vip Selvaggia Roma ha accusato Enock Barwuah di averla baciata mentre era già fidanzato con l’attuale fidanzata, Giorgia Migliorati.

Mario Balotelli

Benché il fratello di Balotelli abbia da subito rinnegato le accuse asserendo di non aver mai avuto alcun flirt con l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, il pubblico sui social si è scatenato alla ricerca di indizi. Il fratello del gieffino, Mario Balotelli, ha dedicato alla vicenda un duro sfogo via social, dove ha preso le difese di Enock. Come lui anche sua sorella Abigail Barwuah è intervenuta in difesa del fratello scrivendo in una story su Instagram:

“Vedo che qualcuno ha proprio voglia di essere sbranata. Stai proprio giocando con il fuoco. Sono molto tranquilla come persona, mi faccio i cavoli miei e vivo nel mio mondo. Però se tocchi i miei fratelli tocchi me.”

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Per il momento sembra che Selvaggia Roma e Enock Barwuah si siano chiariti, ma entrambi avrebbero continuato a sostenere la propria versione dei fatti.

Le parole di Giorgia Migliorati, fidanzata di Enock

Giorgia Migliorati, fidanzata di Enock Barwuah, ha immediatamente affermato di non credere alle parole di Selvaggia Roma a proposito del presunto flirt avuto col suo fidanzato, e sui social ha scritto: “Come direbbe qualcuno, vai a giocare un po’ più in là. Ciao magnifica”. All’interno del GF Vip Selvaggia Roma ha anche affermato di aver avuto un flirt con Pierpaolo Pretelli, che come Enock ha smentito la vicenda.