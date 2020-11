Iva Zanicchi, positiva al Coronavirus da qualche settimana, è stata dimessa dall’ospedale. Il messaggio della cantante entusiasma i fan.

Qualche settimana fa, Iva Zanicchi annunciava via social la sua positività al Coronavirus. In un primo momento, le condizioni di salute della cantante sono apparse buone. Poi, da un giorno all’altro, sono peggiorate ed è stata ricoverata in ospedale. In diretta dal nosocomio di Vimercate, Iva ha subito aggiornato i fan, non nascondendo una certa preoccupazione. A distanza di una settimana da quel momento, l’Aquila di Ligonchio ha annunciato di aver ricevuto il via per tornare a casa. Con il suo sorriso più bello, la Zanicchi ha registrato un video che ha entusiasmato i fan.

Iva Zanicchi dimessa dall’ospedale

“Sono uscita dall’ospedale”, ha annunciato Iva in un breve filmato condiviso sul suo profilo Instagram. Nel video in questione, la cantante è ancora all’interno del nosocomio di Vimercate ed è accerchiata dai medici e infermieri che si sono presi cura di lei.

“Vado a casa. Volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono PROFESSIONISTI Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano MAI! Vi auguro ogni bene!!! Grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio”, ha scritto la Zanicchi. L’Aquila di Ligonchio è emozionata come non mai e nel ringraziare “gli angeli del reparto Tulipano Rosso” le è scappata qualche lacrima.

Il Covid-19 l’ha messa a dura prova, tanto che in un aggiornamento ai fan non aveva nascosto di temere la morte. Fortunatamente, quei brutti momenti sono passati e Iva può tornare a casa dal suo adorato Fausto.

L’affetto di amici e fan

Il video delle dimissioni della Zanicchi ha fatto subito il giro del web. Così come successo con la notizia della guarigione di Gerry Scotti, anche con la cantante di “Zingara” tutti hanno usato parole ricche di affetto.

Dai colleghi del mondo dello spettacolo agli amici, passando per i fan: nessuno ha espresso pensieri cattivi nei confronti dell’Aquila di Ligonchio. Monica Setta, ad esempio, ha scritto: “Grande Iva!!!”. Alex Belli, invece, ha esclamato: “E vai!!! Te l’avevo detto che noi emiliani abbiamo la pellaccia dura!”. Insomma, Iva è tornata a casa e non possiamo che essere contenti per lei.