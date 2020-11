Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono stati pizzicati per le vie di Milano con il piccolo Santiago, che ormai considererebbe il nuovo compagno della madre come uno di famiglia.

Antonino Spinalbese è diventato a tutti gli effetti un nuovo membro del clan Rodriguez visto che Belen Rodriguez ha accettato di buon grado di presentarlo ad amici e parenti (le presentazioni erano già avvenute durante la sua festa di compleanno, il 20 settembre scorso). L’hair stylist è stato sorpreso da Chi insieme alla showgirl e al figlio Santiago, intento a giocare e a correre intorno ai due.

Belen e Antonino: le prove di “famiglia”

Dopo la seconda separazione da Stefano De Martino e un’estate travagliata dal punto di vista amoroso, Belen Rodriguez è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez

L’hair stylist sembra essere entrato a pieno titolo nella famiglia della showgirl, che ha aiutato anche a ridipingere le pareti del suo appartamento milanese. Dopo averlo presentato ai genitori e agli amici, Belen ha lasciato che Antonino stringesse un buon rapporto anche con suo figlio Santiago, 7 anni, nato dall’amore per Stefano De Martino.

La coppia è stata pizzicata a passeggio (con le mascherine) per le vie di Milano, e il piccolo di casa Rodriguez si sarebbe conteso con Antonino le attenzioni della bella showgirl, che avrebbe dispensato in egual misura baci e abbracci a entrambi.

La nuova vita di Stefano De Martino

L’ex marito della showgirl intanto è stato pizzicato con la modella Mariacarla Boscono, ma non ha ancora confermato se tra loro sia in atto una liaison romantica. Sui social Stefano ha cambiato la sua biografia menzionando proprio le sue famose ex (con tutte le probabilità Emma Marrone e la stessa Belen): “Napoletano, classe 89, conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex”, ha scritto ironico nel suo messaggio.