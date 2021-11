Grandi, scintillanti, vanitosi: gli anelli dell’autunno/inverno 2021 desiderano rubare la scena bijoux.

Se le collane e gli orecchini preferiscono essere protagonisti, sempre scintillando perché è ufficialmente il diktat di stagione, ma con un tocco minimal chic dall’effetto vedo e non vedo, gli anelli invece sono il pezzo bijoux dove possiamo e dobbiamo osare di più. Perfetti per un mix and match di bijoux che viaggiano tra anelli maxi che possiamo affiancare anche ad altri di dimensioni differenti, da abbinare ad un set di collane, bracciali sottili ed orecchini mignon.

Maxi anelli preziosi: i modelli della stagione fredda e come abbinarli

Rispetto ai modelli che abbiamo visto spopolare in resina e in plastica quest’estate, quelli invernali si presentano decisamente più sofisticati, tendenti a privilegiare nuance brillanti e scintillanti dalle tonalità fredde. Chi ha apportato in una vera e propria rivoluzione nel concept degli anelli è senza dubbio Swarovski: in occasione di un rinnovo del design del brand, anche gli anelli, generalmente piccoli, scintillanti, semplici o con charms ispirati alla natura o geometrici, sono diventati grandi e colorati. Il colore infatti è un’altra grande novità, rispetto alle classiche nuance oro, oro rosa e argento a cui il brand del cigno ci aveva abituato.

La tendenza quindi è quella di indossare pietre preziose e cristalli che ricoprono in maniera vistosa le dita, spesso anche più di uno, ma chi per praticità desidera mixare può farlo tranquillamente, magari indossando un solo anello grande ed uno più piccolo sulla stessa mano. Naturalmente in occasioni speciali o per look da sera, sentiamoci libere di osare anche con più di due maxi anelli e con collane in pietre preziose maxi e vistose, lasciandoci ispirare del look Swarovski sfoggiato da Lourdes, la figlia di Madonna, ambassador ufficiale del brand.

Non solo pietre preziose: Brosway, Stroili, Boccadamo

Gli anelli assumono per ciascuno di noi un significato speciale: c’è chi sceglie le pietre preziose di un determinato colore perché legate ad una filosofia, ad un mood o ad un aspetto della loro personalità, e chi invece affida al linguaggio degli anelli il proprio desiderio di sentirsi elegante per impreziosire il proprio look. Vistosi ma sicuramente più enigmatici dal sapore tribale sono i modelli Brosway Tailor, perfetti da indossare anche su un look formale da valorizzare con dettagli preziosi.

– Stroili mescola invece la febbre per le pietre preziose con la tendenza degli anelli a fascia: arancio ed oro, argento e blu, le combinazioni sono molteplici, una scacchiera di colori versatile che ingentilisce e rende raffinato qualsiasi look. Boccadamo punta invece su delle piccole sculture per impreziosire le dita: stelle, geometrie, cuori, farfalle, pelle e grani, per chi ama indossare anelli vistosi che non rinunciano ad un tocco di originalità e fantasia.