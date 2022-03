Dopo la fine del GF Vip, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò stanno vivendo una bellissima storia d’amore: con loro c’è anche un simpatico cane.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e si sono innamorati fin dal primo sguardo. Dopo la fine del programma sono andati a vivere insieme e, qualche tempo fa, sono diventati ‘genitori’ di un bellissimo cane. Scopriamo tutte le curiosità che ci sono sul cucciolo.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò cane: razza e nome

Ai tempi della partecipazione al Grande Fratello Vip, in pochi avrebbero scommesso sulla riuscita della coppia formata da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Eppure, a distanza di oltre un anno, i due sono ancora follemente innamorati l’uno dell’altra. Convivono a Milano da quando è finito il reality e, nelle ultime settimane, hanno deciso di fare un passo importante: hanno adottato un cane. Di razza Carlino, i due piccioncini hanno scelto di chiamarlo Chinu. Un nome particolare, che Andrea e Rosalinda non hanno spiegato ai follower, ma che dovrebbe avere origini siciliane come l’attrice: in dialetto, significa pieno.

Fin dalle prime ore che hanno accolto in casa il cucciolo, Zenga e la Cannavò si sono mostrati due ‘genitori’ perfetti, forse un po’ troppo apprensivi. Chinu ha un bel caratterino, tanto che i primi giorni ha fatto disperare i suoi padroni. Sia chiaro, niente di tanto diverso da quello che fanno tutti i cuccioli del pianeta.

3 curiosità sul cane dei Zengavò

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò portano il cane ovunque, perfino al ristorante. Per loro stessa ammissione, una volta Chinu ha anche fatto la pipì in un locale.

-Chinu ha ricevuto un regalo dalla ‘nonna’ Roberta Termali, mamma di Andrea Zenga: uno zaino/trasportino per andare sempre a spasso con i suoi padroni senza stancarsi.

-In occasione del primo anniversario di fidanzamento, i Zengavò – questo il soprannome che i fan ha dato alla coppia – si sono concessi un viaggio a Firenze: ovviamente, il cane è andato con loro.

-Il cane, nonostante il caratterino da cucciolo, sembra essere un grande pigrone.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG