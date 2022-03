Attore di fama mondiale, Hugh Jackman è un grande amante di animali. Scopriamo quanti cani ha, che razza sono e come si chiamano.

Hugh Jackman non è soltanto un bravissimo attore, ma anche un appassionato di animali. Con la moglie Deborra-Lee Furness ha adottato due cani che sono diventati veri e propri membri della famiglia. Per l’interprete di X-Man sono talmente importanti che quando si trova fuori casa per lavoro pretende un piccolo favore dalla consorte o dal figlio. Scopriamo di cosa si tratta, nonché il nome e la razza dei cuccioli.

Hugh Jackman, cani: razza e nomi

Attore apprezzato in ogni angolo del globo, Hugh Jackman ha preso parte a diverse pellicole degne di nota. Da Kate & Leopold a The Prestige, passando The Greatest Showman, Logan – The Wolverine, Les Misérables e X-Men: questi sono solo alcuni dei titoli che l’hanno visto nel cast. L’interprete, però, è molto apprezzato anche sui social, dove mostra un altro lato di sé, quello più intimo.

Su Instagram, ad esempio, vanta oltre 30 mila follower ed è con loro che condivide momenti di vita quotidiana, passeggiate con gli adorati cani comprese. Hugh, infatti, è un grande amante di animali e ha adottato due cuccioli che sono la sua ombra.

I cani di Jackman si chiamano Dalì e Allegra. Il primo è di razza Bulldog francese, mentre il secondo è un incrocio tra un barboncino e un terrier. Il primo ad essere stato adottato è Dalì, nel 2011, mentre Allegra è entrata in famiglia nel 2014.

3 curiosità sui cuccioli dell’attore di X-Man

Hugh Jackman è molto affezionato ai suoi cani e non ne ha mai fatto mistero. Non a caso, la sua bacheca Instagram pullula di immagini che lo ritraggono in loro compagnia.

-Quando è in viaggio per lavoro, l’attore fa una videochiamata a casa per poter vedere i suoi ‘figli’ pelosi.

-A dare il nome a Dalì è stato il figlio di Hugh Jackman e della moglie Deborra-Lee Furness: “Mio figlio Oscar è un artista. Il suo artista preferito è Salvador Dalì e quando il cane arriccia la bocca, sembra proprio Salvador Dalì con i baffi!“.

-L’attore non rinuncia ad una passeggiata con Dalì e Allegra neanche quando nevica e le temperature sono glaciali. Ovviamente, i cagnolini sono coperti con cappottini ad hoc.

