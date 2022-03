Scopriamo insieme quali sono le razze di cani che non abbaiano quasi mai e che, per questo, sono perfetti alla vita in appartamento.

Quando si decide di prendere con se un amico a quattro zampe può capitare di chiedersi se esistono dei cani che non abbaiano o che lo fanno così poco da rendere la vita in appartamento più semplice.

E, per quanto possa sembrare strano, in effetti, ci sono dei cani che abbiano poco e rispetto ad altri risultano essere davvero silenziosi. Scopriamo, quindi, quali sono i più famosi.

Razze di cani che non abbiano

Può sembrare strano ma di cani che non abbaiano mai ce ne sono più di quanti si pensi. Per questo motivo, ci soffermeremo su quelli più famosi e che lo fanno molto meno di altri.

akita

Una razza di cane che non abbaia quasi mai, ad esempio, è l’Akita inu. Razza di origine giapponese e più che mai nota per la sua dolcezza e per l’indole tranquilla.

Tra le altre razze di cui tener nota ci sono poi lo Shih Tzu, che abbaia solo in casi di estrema importanza, il Cavalier King che non si sente praticamente mai, il Basenji che emette al massimo un lieve suono ed il Chien de Saint-Hubert che ha la prerogativa di essere estremamente silenzioso.

Perché i cani abbaiano? Ecco cosa c’è da sapere

Ora che abbiamo visto quali sono i cani che abbiano poco o che non lo fanno praticamente mai è importante capire che un cane che non abbaia, oltre che per genetica, può agire così perché non esposto a stimoli che, in genere, lo spingono ad abbaiare.

Quando un cane si fa sentire è infatti sempre per un motivo. Il primo può essere quello di allerta al quale si unisce anche il tentativo di attirare l’attenzione. In altri casi può scegliere di abbaiare per difendere la propria famiglia o per marcare il territorio in presenza di altri cani che fanno lo stesso.

Detto ciò, un cane che abbaia non è poi così male e basta educarlo a farlo solo in determinati momenti per poter godere della sua compagnia senza doversi preoccupare troppo dei vicini.

