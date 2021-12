Lo Shih tzu è una razza canina molto particolare. Scopriamo tutto quel che c’è da sapere a riguardo.

Lo Shih tzu è un cane originario della Cina e che rientra tra le razze di taglia piccola. Adatto alla vita in appartamento ha una storia molto particolare. Il suo nome, significa leone della foresta ed è stato scelto perché con il pelo lungo e lasciato al naturale assomiglia molto all’animale in questione. Inoltre per i buddisti è stato considerato per lungo tempo un animale sacro. Cosa che lo ha portato a diventare anche la razza preferita dagli imperatori cinesi.

Scopriamo quindi che tipo di peloso è e quali sono le sue principali caratteristiche.

Shi tzu: temperamento e modi di fare

Lo Shi tzu, chiamato anche “shitzu” è un cagnolino dal carattere molto forte che a tratti può rivelarsi anche testardo. Si rivela però anche particolarmente socievole ed in grado di affezzionarsi molto ai membri della propria famiglia. Determinato a proteggere chi ama si atteggia spesso a cane da guardia, abbaiando e ringhiando agli estranei. Per via della sua stazza rientra tra le razze di piccola taglia.

Cane Shih Tzu

Per il resto il cane shitzu è un vero giocherellone e per questo motivo (purché ben addestrato fin da cucciolo), rappresenta una buona compagnia per i bambini.

In genere ama starsene sul divano a rilassarsi, rientrando così tra i così detti cani da salotto.

Quanto alla salute, può andare incontro ad alcuni problemi per i quali è importante tenerlo costantemente sotto controllo medico.

Shih tzu: prezzo e costi vari

Lo shih tzu ha un costo variabile che va dai 500 agli 800 euro, molto dipende dal pedigree e dalle caratteristiche del cucciolo scelto. Alla cifra iniziale va poi aggiunta quella delle spese per il cibo e per i giochi ai quali si sommano quelle relative alla cura del pelo.



Inoltre, trattandosi di una razza che pur vivendo a lungo tende ad andare incontro ad alcuni problemi di salute, vanno considerate sia le spese veterinarie di routine che eventuali cure ed interventi per garantirgli una vita soddisfacente Quanto all’acquisto, è preferibile scegliere allevatori che amino e conoscano bene la razza. In questo modo si potranno infatti avere le prime indicazioni utili per l’inserimento a casa.

