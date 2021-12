Perché i cani ululano? Scopriamo i motivi che spingono gli amici a quattro zampe ad imitare i lupi e a farsi sentire anche a km di distanza.

Non è raro sentire un cane ululare e in alcuni casi può anche essere confuso con il ‘fratello’ lupo. Per quale motivo gli animali fanno sentire la loro voce in modo così acuto? Scopriamo perché i cani ululano e vediamo se ci sono rimedi o consigli utili a farli smettere.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Perché i cani ululano?

Generalmente, i cani fanno sentire la propria voce in tre modi: abbaiano, ululano o piangono. Così come succede a noi umani che usiamo la parola per comunicare, gli animali utilizzano ciò che la natura gli ha donato. Anche se all’apparenza il cane che ulula può sembrare un lupo, in realtà le motivazioni che lo spingono a farlo non hanno nulla a che vedere con le esigenze del ‘fratello’ selvaggio. Anche nei casi degli amici a quattro zampe domestici, questo suono avverte che l’animale è infastidito. Da cosa? Da tante cose: da un rumore troppo forte, come l’allarme o un elicottero, al pianto di un bambino, passando per la suoneria di un cellulare.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/animale-attenzione-abbaio-grande-2664492/

E’ bene sottolineare, però, che i cani ululano anche quando soffrono. La sofferenza, però, non è fisica, visto che in questo caso piangerebbero, ma emotiva. Magari soffrono perché vivono in un luogo che non amano oppure perché vengono lasciati soli in casa per troppo tempo. Alcune razze, inoltre, ululano anche per avvisare il padrone della presenza di un intruso nel loro campo visivo. Tra i vari motivi che possono spingere l’amico a quattro zampe a far sentire la propria voce in questo modo c’è anche il banale richiamo dell’attenzione. Può capitare, ad esempio, che mettiate in casa un po’ di musica e che il cane risponda a questo suono per far capire che anche lui gradisce o non apprezza la melodia. Come accorgersene? Semplice: quando l’ululato non è continuo è un ‘like’, mentre in caso contrario è un lamento.

Cani che ululano: il significato

Come avrete capito, alla domanda perché il cane ulula? non c’è una sola risposta. Può accadere, infatti, che il maschio si lasci andare all’ululato quando avverte che nelle vicinanze c’è una cagnolina in calore, così come può avvenire che lo faccia perché avverte che sta per arrivare un terremoto o un’altra catastrofe naturale. Pertanto, è molto difficile interpretare la voce dell’animale in modo corretto e universale. Il padrone, però, può procedere per esclusione. Se, ad esempio, il cane non trascorre molto tempo da solo, è difficile che il motivo dell’ululato sia da ricollegare alla solitudine.

Dopo aver capito il motivo per cui il nostro amico a quattro zampe si lascia andare ad atteggiamenti di questo tipo, è necessario ‘estirpare’ il male. Se lo fa perché ha una cuccia troppo stretta, provvedete a cambiarla e via dicendo in base al problema di partenza. In casi limite, è bene chiedere il parere di un addestratore.

Riproduzione riservata © 2021 - DG