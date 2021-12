Aurora Ramazzotti ha un gatto molto particolare che compare spesso sui suoi profili social. Vediamo che razza è e come si chiama.

Grande amante degli animali, tanto che si batte spesso per cause che hanno a che fare con loro, Aurora Ramazzotti ha un gatto molto particolare. Il figlio peloso è entrato in casa sua quattro anni fa e appartiene ad una razza di felini ancora poco diffusa in Italia. Scopriamo come si chiama e il suo carattere.

Aurora Ramazzotti: che razza è il suo gatto?

Figlia ormai famosa di Michelle Hunziker ed Eros, Aurora Ramazzotti ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo da qualche anno. Invece che tentare la carriera musicale come il papà, ha preferito seguire le orme della mamma e, ad oggi, è una conduttrice molto apprezzata. Certo, la strada verso il grande successo è ancora lunga, ma Aury – questo il suo soprannome – può dirsi più che soddisfatta. Non solo la sfera lavorativa, la giovane Ramazzotti è molto fortunata anche da un punto di vista sentimentale: è fidanzata da oltre tre anni con Goffredo Cerza. Dulcis in fundo, la figlia d’arte ha anche un bellissimo figlio peloso che spesso compare sui suoi canali social. Stiamo parlando di Saba Miao, un gatto persiano tabby.

Si tratta di un esemplare raro, poco conosciuto in Italia, ma che appartiene sempre alla razza persiano. A differenza del ‘fratello’ a pelo corto, il tabby ha una pelliccia densa e sericea, con tonalità blu ardesia su un colore che di base è avorio azzurrognolo. In poche parole: a differenza del persiano classico, ha un manto particolare, che è impossibile non riconoscere. La testa è rotonda e leggermente schiacciata, con il naso corto e gli occhi larghi e rotondi. Saba Miao, il gatto della bella Aurora Ramazzotti, è stato accolto in famiglia nel 2017.

3 curiosità sul gatto di Aurora Ramazzotti

Aurora ama Saba Miao e condivide spesso sui social scatti in sua compagnia. Non solo, la Ramazzotti gli ha aperto anche un suo account virtuale, in cui vengono postati selfie degni di concorso felino. Il gatto della giovane Aury è, per indole, molto indipendente, ma ha un caratterino tutto pepe. Talvolta, infatti, la ragazza si ritrova a fare i conti con qualche piccolo dispetto. Sia chiaro, niente di grave o irreparabile.

-Saba Miao ha un profilo Instagram seguito da oltre 31 mila follower, dove la padrona Aurora Ramazzotti lo presenta così: “Persiano tabby alla ricerca del piano perfetto per liberarsi dalla clausura imposta dalla sua stupida umana.

Odio tutti“.

-Saba Miao ha una sorella pelosa, sempre di razza persiano tabby, che si chiama Kida ed è di proprietà di Eros Ramazzotti.

-Aurora Ramazzotti ha tatuato sul braccio il bellissimo musetto del suo gatto.

