L’autopsia svolta sul corpo di Andrea Purgatori ha rilevato che il giornalista sarebbe scomparso a causa di un problema cardiopolmonare.

I primi risultati dell’autopsia svolta presso l’istituto di medicina legale di Tor Vergata hanno appurato che, tra le cause della morte di Andrea Purgatori, vi sarebbe stato un problema cardiopolmonare. Al giornalista era stato diagnosticato solo di recente un cancro ai polmoni e la famiglia ha presentato un esposto per cercare di capire se una diagnosi errata o le cure sbagliate possano aver peggiorato il suo quadro clinico causandone la morte. Per i risultati relativi alle analisi svolte sul cervello bisognerà attendere il 6 settembre.

Andrea Purgatori

Andrea Purgatori: i risultati dell’autopsia

Per conoscere dettagliatamente il quadro clinico del celebre giornalista Andrea Purgatori al momento della scomparsa sarà necessario attendere alcune settimane, ma l’autopsia ha già rilevato che il volto tv sarebbe morto a causa di un problema cardiopolmonare e ha confermato la presenza di un tumore ai polmoni.

I funerali del giornalista si svolgeranno venerdì 28 luglio alle ore 10 presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, a Roma. La procura di Roma intanto ha aperto un fascicolo che vede indagati due medici per la scomparsa di Purgatori.