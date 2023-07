In tantissimi tra gli artisti di tutto il mondo stanno celebrando con dolore Sinead O’Connor, la cantante scomparsa nelle scorse ore.

A 56 anni si è spenta Sinead O’Connor, la cantante irlandese dalla vita travagliata e che appena un anno fa aveva perso tragicamente uno dei suoi figli. In queste ore in tantissimi tra i suoi colleghi artisti di tutto il mondo stanno esprimendo il loro dolore per la sua scomparsa. Tra questi vi è stata anche la cantante canadese Alanis Morisette, che ha scritto sui social:

“Sinead è stata una profonda fonte d’ispirazione per molti e per me. La sua passione, la sua poesia e la sua espressione impenitente hanno alzato il livello dell’arte e dell’emancipazione femminile. (…) Provo empatia per l’Irlanda, per il mondo e per tutti coloro che sono addolorati da questa notizia”.

Sinead O’Connor: il lutto degli artisti di tutto il mondo

In queste ore in tanti stanno esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa di Sinead O’Connor, deceduta a 56 anni per cause che ancora non sono state rese note. “Nothing compares 2 U… voce d’angelo. R.I.P.”, ha scritto il cantante Zucchero sui social.

A lui si è aggiunto il celebre cantautore Cat Stevens, che ha scritto in un tweet: “È triste apprendere della scomparsa della sorella Shuhada Sadaqat, nota anche come Sinéad O’Connor. Era un’anima tenera, che Dio, il Misericordioso, le conceda la pace eterna”. Anche la cantante italiana Paola Turci si è unita al cordoglio degli altri artisti via social e, condividendo una foto della cantante irlandese ha scritto semplicemente: “Tu, per sempre”.