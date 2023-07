Reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia ha risposto ad alcune domande dei fan in relazione allo show.

Cristina Scuccia ha fatto la sua prima esperienza in un reality show accettando di partecipare all’Isola dei Famosi e in queste ha risposto alle domande dei fan che le hanno chiesto quale fosse la sua opinione in merito al programma. L’ex suora ha confessato che quali sarebbero stati per lei gli aspetti particolarmente difficili della vita da naufraga e cosa le avrebbe insegnato su se stessa questo genere d’esperienza.

“Mi sono rimaste molte cose. La prima è aver capito che ho una grande capacità di resistere in condizioni che non sono la mia comfort zone. Poi ho capito che non ho moltissima pazienza. Dovrò lavorarci sopra, poi il programma prevedeva delle trappole, così come le ho chiamate io. Queste trappole prevedevano le provocazioni da parte di alcuni compagni. Provocazioni nelle quali non dovevi cadere. Io però devo ancora lavorare su questo aspetto”, ha dichiarato.

Cristina Scuccia: la confessione sull’Isola dei Famosi

Cristina Scuccia è stata tra le protagoniste più in vista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e, nelle scorse ore, lei stessa ha svelato alcuni dettagli e retroscena relativi alla sua partecipazione al programma tv. L’ex concorrente di The Voice ha anche affermato che in assoluto la cosa che ricorderebbe con maggior ansia rispetto al programma sarebbe la fame provata mentre si trovava in Honduras.

“Mi è rimasto anche il ricordo della fame e l’essere grata per tutto quello che ho. Noi diamo per scontato molte cose, dal cibo agli affetti. Invece dobbiamo essere sempre felici e grati”, ha svelato Cristina Scuccia, che all’interno del programma ha svelato per la prima volta di essere impegnata sentimentalmente.