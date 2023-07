Dopo esser stata allontanata da Mediaset, Barbara D’Urso ha scagliato alcune frecciatine contro i vertici dell’emittente tv.

Non è un segreto che i rapporti tra Barbara D’Urso e Mediaset non siano dei migliori dopo la “cacciata” della conduttrice in maniera improvvisa dall’emittente tv. In occasione della sua partecipazione al Festival Marateale, la conduttrice ha quindi lanciato una frecciatina contro i vertici dell’emittente tv affermando:

“Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”.

Barbara D’Urso: la frecciatina a Pier Silvio e a Mediaset

I rapporti tra Barbara D’Urso e Mediaset non si sono interrotti nel migliore dei modi e, nelle ultime ore, la conduttrice ha prima scagliato una frecciatina contro la collega Myrta Merlino (che occuperà il posto precedentemente riservato al suo Pomeriggio Cinque) e a seguire direttamente contro i vertici dell’azienda che, a suo dire, le avrebbero chiesto di fare un certo tipo di tv salvo poi mandarla via in maniera inaspettata e senza preavviso.

Nei giorni scorsi la conduttrice si è pubblicamente sfogata in merito alla questione e in tanti, sui social, si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi.