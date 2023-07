I familiari di Andrea Purgatori hanno sporto denuncia per fare chiarezza sulle cause della morte del giornalista.

Andrea Purgatori è scomparso il 19 luglio scorso e i legali dei familiari hanno fatto sapere che nei prossimi giorni verrà eseguita un’autopsia sul corpo del giornalista al fine di comprendere quali siano state le cause della morte. Secondo i familiari infatti una diagnosi sbagliata e una conseguente terapia (anch’essa errata) avrebbero potuto provocare la morte del giornalista o quantomeno accelerare il peggioramento delle sue condizioni.

“A seguito di denuncia il Nas dei carabinieri coordinati dai procuratori della Repubblica Sergio Colaiocco e Giorgio Orano stanno conducendo indagini per fare luce sulla correttezza delle diagnosi e delle cure apportate al loro caro, deceduto il 19 luglio 2023 dopo solo due mesi dalla diagnosi”, si legge nel comunicato emesso dai legali della famiglia Purgatori.

Andrea Purgatori

Andrea Purgatori: la denuncia della famiglia

Andrea Purgatori si sarebbe spento appena 2 mesi dopo aver ricevuto la diagnosi di una malattia e in queste ore i familiari hanno dato mandato di far luce sulle cause della scomparsa del giornalista. Purgatori aveva 70 anni ed è stato uno dei giornalista più in vista del panorama italiano.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo il loro cordoglio per la sua scomparsa e sono in attesa di saperne di più in relazione alla denuncia sporta dai suoi familiari.