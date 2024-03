Emozioni ad Amici, due allievi sono stati chiamati in causa dai professori per un clamoroso cambio di squadra. Ecco cosa è successo.

Mosse a sorpresa nella scuola di Amici. Protagonisti i professori e ben due allievi. Emanuel Lo e Anna Pettinelli, infatti, hanno proposto un cambio squadra a ben due studenti, Nicholas e Lil Jolie. La risposta? Il primo ha accettato visto che sta per lasciare la casetta, la seconda ci sta pensando anche perché la maestra le ha offerto non solo l’aiuto ma anche la maglia del Serale…

Amici, Emanuel Lo prende Nicholas

In questi ultimi giorni la situazione di Nicholas ad Amici è stata davvero travagliata. Il ballerino, infatti, non è rimasto soddisfatto delle parole del suo professore, Raimondo Todaro, e ha deciso di lasciare la scuola vista l’impossibilità apparente di andare al Serale.

Peccato che proprio dopo aver fatto i bagagli per andare via dalla scuola, l’allievo sia stato bloccato da Emanuel Lo. Il professore, infatti, dopo averlo fermato e averlo fatto esibire gli ha proposto di cambiare squadra per permettergli di proseguire il suo sogno.

Dal canto suo il ballerino lo ha abbracciato e accettato la proposta.

L’offerta di Anna Pettinelli a Lil Jolie

Ma nel corso dell’ultimo daytime, le sorprese non sono finite. Infatti, anche Lil Jolie ha ricevuto una particolare proposta di cambio squadra. La cantante è stata chiamata da Anna Pettinelli che le ha chiesto di lasciare Rudy Zerbi e andare con lei con tanto di maglia del Serale.

L’artista è rimasta sorpresa dalla vicenda e pare intenzionata ad accettare anche spinta dal parere dei compagni. Probabile che nelle prossime ore avverrà, quindi, in modo ufficiale il suo passaggio e quello di Nicholas nelle rispettive altre squadre.

