Allenamento e messaggio a tutte le donne da parte di Michelle Hunziker che ha voluto condividere un momento particolare della sua giornata.

Come spesso le capita, Michelle Hunziker ha voluto dedicare un momento particolare ai suoi fan. La showgirl si è mostrata su Instagram intenta ad allenarsi ma, allo stesso tempo, ha voluto anche mandare un messaggio molto importante alle donne e, in generale, anche a tutta la società per “essere migliore”.

Il messaggio di Michelle Hunziker alle donne

Michelle Hunziker

La Hunziker ha promosso l’allenamento come mezzo per diventare persone migliori e ha chiamato in causa in modo particolare le donne. “Teniamo la schiena forte e dimenticherete i mal di schiena”, ha scritto accompagnando una sua storia Intagram con tanto di filmato che la vede allenarsi e fare alcuni piegamenti sulle braccia.

Poi, in un’altra storia, ecco un altro messaggio: “Teniamo anche i pugni forti per non darli mai a nessuno. Ma se dovesse servire, non siamo sprovvedute. Ragazze forti con autostima alta e sempre in guardia. Osu”.

I segreti di bellezza della showgirl

In passato la Hunziker aveva raccontato i suoi segreti di bellezza che riguardano appunto gli allenamenti e, in generale, l’attività fisica che svolge: “Mi alleno tre volte alla settimana, se riesco anche quattro. Corpo libero, pesi, ginnastica funzionale. E per avere delle ‘iron ciapèt’, tanti squat”. Ovviamente, come ben noto, a queste pratiche, la conduttrice abbina anche il karate, disciplina che ha imparato ad apprezzare nel tempo e che le è stata tanto utile.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della svizzera: