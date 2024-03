La scelta di Chiara Ferragni che potrebbe essere decisiva nella storia con Fedez. Si parla di un famoso legale divorzista.

Un possibile nuovo segnale nella storia e nella crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. La donna avrebbe scelto un noto avvocato divorzista. Potrebbe essere questo il segnale decisivo che la sua relazione con il rapper è giunta al termine definitivamente. Tra l’altro, il legale per cui l’imprenditrice avrebbe optato sarebbe lo stesso che seguì la querelle tra Fabrizio Corona e Nina Moric.

Chiara Ferragni ha scelto l’avvocato divorzista

Chiara Ferragni – Fedez

A raccontare quelli che sarebbero i recenti sviluppi della crisi tra i Ferragnez, sono stati Dillinger News e Vanity Fair.

Da quanto si apprende, la nota influencer avrebbe scelto di affidarsi all’avvocatessa divorzista Daniela Missaglia per mettere fine, anche sotto il profilo legale, al matrimonio con Fedez. Come detto, il nome della Missaglia è noto. L’esperta, infatti, nel 2013 seguì la causa di separazione tra Nina Moric e Fabrizio Corona. Non solo. La donna ha anche difeso Ambra Angiolini in una recente questione legale.

Nessuna “exit strategy”

Nelle scorse ore non c’erano stati particolari segnali da parte della coppia. La Ferragni, infatti, intercettata dai giornalisti di ‘Pomeriggio 5’, aveva solamente spiegato che al netto delle voci sulla crisi falsa, le cose, invece, sarebbero vere più che mai.

“Crisi finta? No, nessuna cosa è finta e nessuna exit strategy. Le cose che scrivono sono ca**ate”, ha detto la donna arrabbiata confermando, quindi, il momento pesante per lei e il marito.

A questo punto non resta altro da fare se non attendere aggiornamenti da parte dei diretti interessati. Ad ogni modo è possibile che la scelta dell’avvocato, se confermata, potrebbe essere un segnale chiaro delle intenzioni della donna.

