Primi momenti di tensione e crisi ad Amici. Dopo il diverbio tra Rudy Zerbi e Holy Francisco ecco il curioso messaggio di Wax…

La nuova stagione di Amici di Maria De Filippi è iniziata da pochissimo ma tra gli alunni della scuola e i professori sono già presenti le prime tensioni. In modo particolare, nel corso di uno degli ultimi day time andati in onda, è stato possibile vedere il clima “pimpante” tra Rudy Zerbi e Holy Francisco con il ragazzo che ha ammesso, dopo la discussione col prof, di temere di uscire. In tal senso è arrivato il sostegno di chi il programma lo conosce bene: Wax…

Amici, Holy teme di uscire: Wax lo sostiene

La vicenda tra Holy e Rudy Zerbi è nata, fondamentalmente, da un piccolo malinteso ma anche da una “sparata” decisamente volgare, dello studente. L’alunno di Amici, infatti, si è lasciato scappare: “Io a Rudy gli faccio il c**o”.

Sebbene l’intento del ragazzo fosse quello di darsi la carica per far ricredere sul suo conto il professore, proprio Zerbi non ha voluto far passare liscia la situazione sentendola come una mancanza di rispetto.

Dopo averlo fatto cantare non con troppo successo, ecco il maestro spiegare al ragazzo che avrebbe ricevuto un compito punitivo.

Dopo il faccia a faccia, Holy si è sfogato: “Ma lo sapete, non volevo offendere. Era un modo per motivarmi. Ho paura di uscire per questa cosa. Spero non mi mandino via”.

Allo sfogo, pubblicato anche via social dal programma, ecco l’inatteso sostegno di chi la scuola la conosce bene, Wax. L’ex volto di Amici, infatti, ha dato una mano a Holy scrivendo sotto al post del programma: “Ma tanto non te ne vaiiii”.

Parole che molti utenti hanno notato e hanno voluto sottolineare con altri messaggi. Staremo a vedere se l’ex cantante della scuola ci avrà visto lungo.

Di seguito anche il post Instagram del programma dove è possibile vedere il commento di Wax ma anche le tante reazioni del pubblico sui ragazzi e su Holy: