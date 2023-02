Prima di diventare un conduttore famoso, Amadeus ha mosso i suoi primi passi come dj a Radio Deejay insieme all’inseparabile Fiorello.

Amadeus ha esordito come dj al fianco dello storico amico, Rosario Fiorello, a Radio Deejay, negli anni ’80. Il vero e proprio esordio di Amadeus è avvenuto a Radio Blu, ma quella con Fiorello a Radio Deejay è stata probabilmente una delle sue prime apparizioni tv e nel programma, insieme ai due, era allora presente un ancora semi sconosciuto Leonardo Pieraccioni.

Amadeus: le prime apparizioni in tv

Amadeus è stato notato dal talent scout Claudio Cecchetto mentre lavorava come Dj negli anni ’80 e, ben presto, è diventato uno dei volti più famosi del piccolo schermo italiano, tanto da essere scelto dalla Rai per condurre ben 4 diverse edizioni del Festival di Sanremo. All’epoca dei suoi esordi in tv, Amadeus era uno dei volti di riferimento a Radio Deejay insieme al suo storico e celebre amico, Rosario Fiorello.

I due sono rimasti amici anche una volta diventati adulti, e infatti Amadeus ha voluto lo showman al suo fianco anche nel suo giorno più importante (è stato infatti suo testimone di nozze). “In pratica Rosario ed io siamo arrivati insieme a Radio DeeJay. Era la metà degli anni Ottanta. La nostra è un’amicizia vera. Per me lui è come un fratello. Abitiamo pure nello stesso palazzo”, ha dichiarato il conduttore a Novella 2000.

Altro storico amico dei due è Jovanotti, che per un lungo periodo lavorò insieme a loro a Radio Deejay prima di sfondare come cantante. “Claudio Cecchetto aveva riunito attorno a sé degli scappati di casa. Un gruppo di ragazzi fantastici, 35 anni fa. Io, te, Linus, Fiorello, Nicola Savino, Leonardo Pieraccioni, Albertino, gli 883, Marco Baldini”, ha dichiarato il cantante a Sanremo 2022, rivolgendosi proprio a Amadeus.

