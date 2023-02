Un momento difficile, quello raccontato da Marco Mengoni che aveva pensato, in passato, di lasciare il mondo della musica.

Protagonista al Festival di Sanremo 2023 con la canzone ‘Due vite’, Marco Mengoni ha rivelato a Di Più Tv di aver vissuto in carriera anche dei momenti molto duri che lo hanno portato anche a riflettere sulla possibilità di lasciare il mondo della musica. Solo l’intervenuto di una persona glielo ha impedito.

Le parole di Marco Mengoni sulla musica

Marco Mengoni

“Dieci anni fa vivevo un momento molto difficile, in cui avevo messo tutto in discussione e stavo persino pensando di abbandonare la musica per sempre”, ha rivelato Marco Mengoni. “Oggi, anche grazie all’analisi, sono più maturo, più consapevole, pronto a godermi al massimo questa esperienza”.

Ora, per fortuna di tutti i suoi fan e degli appassionati di musica, l’artista ha la consapevolezza di ciò che vuole e della strada presa che, già in precedenza, lo aveva portato a Sanremo in due occasioni nel 2010, subito dopo la vittoria ad X Factor e poi nel 2013. Sul primo Festival, il cantante ha detto: “Ero ancora immaturo, l’ho affrontato con un po’ di incoscienza”.

Su chi è stato fondamentale nel suo percorso, Mengoni ha spiegato che c’era appunto una persona che credeva ancora in lui, la sua manager Marta Donà: “A quel Sanremo arrivammo io e lei da soli, pronti a sostenerci a vicenda”. La vittoria ottenuta con ‘L’Essenziale’ è stata la conferma della strada giusta presa dai due.

“Da quel momento non mi sono più fermato, sono successe cose che non mi sarei mai immaginato, neanche nei miei sogni più belli. Molte persone che mi avevano voltato le spalle si sono riavvicinate e io perdono però non dimentico”.

E chissà cosa succederà adesso con ‘Due vite’…

Di seguito un post Instagram del Festival che riguarda il cantante:

