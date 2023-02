Al via Sanremo e al via anche le prime polemiche. Spicca una sottolineatura di Selvaggia Lucarelli contro Amadeus e Chiara Ferragni.

Non è Sanremo senza musica ma anche senza qualche polemica. E allora ecco che iniziano le frecciatine nei confronti dei tre protagonisti odierni Amadeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi. A lanciarle è stata Selvaggia Lucarelli che ha fatto notare come in particolare i primi due non siano stati in grado di rispondere in conferenza stampa ad una domanda sulla Costituzione.

Selvaggia Lucarelli: la frecciata ad Amadeus e Chiara Ferragni

Selvaggia Lucarelli

Tutto nasce da una domanda di un giornalista rivolta ai tre conduttroi riguardo la Costituzione italiana: “Se doveste voi leggere un articolo della Costituzione, quale scegliereste? Tatuarvelo, leggerlo stasera, sceglietene uno”.

Il primo a rispondere è stato Amadeus che ha detto: “La Costituzione è talmente bella che lo prenderei a caso”. A fargli eco anche Chiara Ferragni che ha risposto, con una risata successiva: “Idem”.

Più precisa la risposta di Gianni Morandi: “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”.

Tre modi diversi di approcciare alla domanda che hanno generato, come anticipato, la frecciata di Selvaggia Lucarelli che in un post Instagram ha scritto allegando le immagini dell’accaduto: “Perle meravigliose dalla conferenza stampa di Sanremo. Stasera a Sanremo si festeggiano i 75 anni della Costituzione e a domanda specifica Amadeus se la sfanga da paraculo, Ferragni dice idem non sapendo cosa sia, Morandi svetta”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG