Nella puntata di martedì 7 febbraio de Le Iene si parlerà anche del doping del calcio con i pareri di Zeman e Brambati.

Non solo spettacolo. A Le Iene, nella puntata di martedì 7 febbraio, ci sarà spazio anche per il calcio ed in particolare al doping e alle possibili correlazioni tra i farmaci presi in passato dagli atleti e alcune malattie che stanno colpendo, ora, la vecchia generazione di calciatori. A parlare dell’argomento saranno Zdenek Zeman e Massimo Brambati.

A Le Iene parlando Zeman e Brambati

L’allenatore boemo, Zeman, ha sottolineato sul tema del doping qualcosa che più volte, in passato, lui stesso aveva già argomentato: “La paura dei calciatori? Fa strano che si spaventino ora e non quando prendevano qualcosa. Non posso escludere che anche i miei calciatori abbiano preso qualcosa perché non si riesce a controllare tutto. Vialli e Mihajlovic? Certe malattie possono capitare a tutti. Da quando io ho lanciato l’allarme non è cambiato niente purtroppo. Questi ragazzi che ci pensano ora ci potevano pensare 25 anni fa, perché oggi è tardi”.

Nel corso della puntata de Le Iene, ed in particolare in questo servizio legato al doping nel calcio, anche Massimo Brambati ha detto la sua: “Ho paura che ci sia una correlazione tra quello che ho preso negli anni ’80 e quello che è successo ultimamente. Il Micoren era un farmaco che prendevo tutte le domeniche. Aumentava la capacità polmonare, solo dopo qualche anno è diventato proibito. A fine partita però sentivo gli effetti negativi. Una volta ho anche spaventato mio padre. Quel giorno marcavo Maradona. Quando sono andato al bar con mio padre non riuscivo a tenere in mano la tazza perché la mano mi tremava. Mio padre mi chiese però non ebbi il coraggio di dire la verità”.

E ancora: “Sembravano caramelle e ne ho preso tante. Anche per le correlazioni con quello che sono successe ad ex calciatori nel corso degli anni. Mi preoccupano anche le flebo che ho fatto prima delle partite […]”.

Di seguito, invece, un post Instagram di Mediaset che ricorda l’appuntamento con Le Iene:

