Una esibizione molto attesa quella di Mr. Rain a Sanremo. L’artista sarà sul palco con un coro di bambini per la sua ‘Supereroi’.

Si esibirà alla prima serata di Sanremo 2023 ma dovrà fare attenzione a non farlo dopo la mezzanotte. Parliamo di Mr. Rain che sul palco dell’Ariston andrà insieme ad un coro di bambini a presentare la sua canzone ‘Supereroi’. Ma cosa sappiamo di questa particolare “collaborazione”?

Mr. Rain e il coro di bambini a Sanremo

Mr.Rain

Come anticipato, Mr. Rain si esibirà a Sanremo 2023 nella prima serata. L’artista risulta essere tra gli ultimi protagonisti che andranno in scena martedì 7 febbraio. E, in tale ottica, particolare attenzione meriterà anche l’orario.

Infatti, il giovane cantante si esibirà con un coro di bambini e questo lo obbliga a non poter fare la sua esibizione dopo la mezzanotte, orario dopo il quale minorenni non possono andare in tv.

Ma cosa sappiamo del coro che accompagnerà il rapper? Al momento non sono tantissime le informazioni in nostro possesso. In passato il cantante si era già esibito con dei piccoli artisti e lo aveva fatto nel brano Fiori di Chernobyl. All’epoca a collaborare con lui era stato il coro dei bambini di Cluster.

Adesso, come riportato da Il Cittadino, sappiamo che è stato il coro “Mitici Angioletti” di Zelo Buon Persico a collaborare per la canzone in gara al Festival.

Da capire, a questo punto chi salirà sul palco insieme a lui e, soprattutto, se si riuscirà a vedere l’esibizione nella sua interezza entro la mezzanotte.

Di seguito anche i consigli dell’artista per ascoltare il suo brano pubblicati in un post Instagram da Sanremo:

Riproduzione riservata © 2023 - DG