La showgirl ha raccontato sui social di aver affrontato alcuni momenti difficili di recente a causa di un lutto. Le parole di Angela Melillo.

Angela Melillo torna sui social dopo alcuni giorni di assenza e lo fa in maniera inaspettata con alcune parole molto forti che raccontano di un lutto subito. Nelle scorse ore, vi abbiamo raccontato della morte di Alessandro Lo Cascio, noto manager di tante vip. La showgirl conosceva l’uomo e vi era molto legata. Ecco perché ha dovuto fare i conti con una grande tristezza.

Il lutto e la perdita: parla Angela Melillo

Angela Melillo

Parlando in alcune stories Instagram e successivamente in un lungo post, Angela Melillo ha spiegato: “Sono stata poco con voi, poco social, e mi faceva piacere farvi sapere perché. Sono stati due giorni terribilmente strazianti, ho perso una persona molto cara, una parte di me, famiglia”.

E ancora: “Io ho un rapporto molto particolare con la morte, un rapporto di disperazione, di dolore, ma anche di accettazione. Scusatemi se non sono stata molto attiva con voi che sempre molto carinamente mi seguite, lo farò, continuerò a farlo, anche perché questo è quello che Alessandro avrebbe voluto”.

L’Alessandro è appunto il manager Lo Cascio morto tragicamente a 52 anni lo scorso weekend. La donna ha anche voluto omaggiare l’uomo con un lungo messaggio: “Alessandro del mio cuore eri, anzi sei, un fratello, dolcissimo, gentilissimo e sopratutto con un grande cuore […]. Noi ci sentivamo tutti i giorni per telefono, a volte anche due o tre volte nella stessa giornata. Cesare si stupiva della lunghezza di queste interminabili chiacchierate, ma gli argomenti non finivano mai, dal lavoro alla vita privata, dalla famiglia alle battute divertenti […] Ciao fratello mio, tvb”.

Di seguito anche la dedica della donna al compianto manager in un post Instagram:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG