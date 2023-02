Spavento per Stefano Corti che è finito in ospedale e ha subito in queste ore un intervento. Ecco come sta adesso.

Sono state ore di grande preoccupazione per il noto volto de Le Iene Stefano Corti che, dopo essere dovuto correre al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, ha scoperto di doversi operare d’urgenza all’occhio. Sui social le parole della compagna Bianca Atzei e poi anche quelle del diretto interessato dopo l’intervento.

Stefano Corti in ospedale: cosa è successo

Stefano Corti

Il racconto di quanto successo è stato condiviso sui social dal diretto interessato e dalla compagna Bianca Atzei. Da quanto si apprende, Stefano Corti si è dovuto precipitare in ospedale nella notte per un distacco della retina dell’occhio destro che l’ha costretto prima a farsi controllare e poi anche ad un intervento d’urgenza.

La cantante non è potuta stare accanto al campagno perché doveva prendersi cura del piccolo di casa da poco arrivato Noa ma ha tenuto a sostenerlo pubblicamente via social. “In bocca al lupo papotto per l’operazione, io e Noa siamo con te e ti amiamo tanto”, ha scritto su Instagram in queste ore.

Anche lo stesso Corti ha spiegato poi le sue condizioni: “Ho un distacco della retina dell’occhio destro, quindi domani mattina pre-ricovero e poi mi diranno quando sarò operato. Del distaccamento della retina so poco o niente quindi mi informerò e niente, un po’ di sfiga”. E ancora: “Ragazzi mi operano questa mattina. Per pranzo, tra poco scendo. Mi fermerò qua per una notte e andrà tutto bene dai, mi farò coraggio da solo”.

Dopo le sue parole, anche uno scatto dopo l’intervento con tanto di classica ironia nel quale si è auto definito: “Polifermo” scherzando sul nome del famoso ciclope Polifemo.

Di seguito, invece, un recente post Instagram di Bianca Atzei con le foto insieme al compagno e al piccolo Noa:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG