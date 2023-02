Quanto fruttano a Chiara Ferragni gli sponsor, la pubblicità su Instagram e un proprio marchio d’abbigliamento di successo? Ecco i suoi guadagni!

Un impero basato sugli abiti e sui social ma non solo: Chiara Ferragni è una delle influencer e imprenditrici digitali più famose del mondo. In molti ricorderanno la conferenza da lei tenuta alla Harvard Business School e il suo volto sulla prima pagina di Economia Corriere: sì, perché anche se è famosa per la sua vita extra-lusso, una delle cose che interessano di più di lei sono i suoi profitti. A quanto ammontano?

Chiara Ferragni: quanto guadagna su Instagram

Difficile dire con certezza quali siano le cifre per ogni singolo post di Chiara Ferragni su Instagram: secondo Blogmeter gli incassi sarebbero attorno ai 12 mila di dollari a post, ma l’indagine risale al 2017 e da allora i follower di Chiara sono aumentati.

Chiara Ferragni

E infatti secondo un successivo studio di Hopper HQ del 2022, Chiara Ferragni su Instagram per ogni post sponsorizzato raggiungerebbe una cifra di circa 82 mila dollari, o comunque in una forbice tra i 60 mila e gli 84 mila. Nessuno in Italia come lei, anche se a livello mondiale non occupa invece le prime posizioni.

Oltre alle campagne social si aggiungono ai suoi profitti anche il blog (con piattaforma e-commerce) e la sua personale linea d’abbigliamento.

Chiara Ferragni, i guadagni delle sue imprese

Chiara Ferragni, secondo i dati raccolti nel 2021, avrebbe avuto circa 20 milioni di euro di ricavi dalle sue imprese (tralasciando tutte le altre entrate). Parliamo nello specifico di Tbs Crew, di Sisterhood e di Fenice.

La prima è l’impresa che ingloba il blog, The Blonde Salad (da cui tutto è partito) e l’omonimo marchio. Nel 2020 i ricavi sono stati di 4.8 milioni.

Sisterhood è una società di consulenza che gestisce tra le altre cose anche i diritti di immagine di Chiara Ferragni, ma pure eventi e e-commerce. Nel 2020 ha fatturato quasi 13 milioni di euro per una utile di oltre 5 milioni. Delle tre è quella che traina il mondo Ferragni, a giudicare dai numeri.

Fenice possiede il marchio Chiara Ferragni Collection ed è nata nel 2013. Avete presente l’occhio simbolo delle collezioni dell’influenzar? Prima riguardava solo abiti e calzature ma col passare degli anni ha investito anche altri prodotti brandizzati, dai biscotti Oreo, all’acqua Evian, alle uova di Pasqua, alle capsule Nespresso. Il dato noto, quello del 2020, è di 1,27 milioni, cresciuto poi con gli anni.

Il valore dell’impero Ferragni

Messi insieme numeri e fatturati, utili e ricavi, è stato comunque stabilito tenendo conto di tutto l’impero Ferragni che il valore delle sue imprese sia di 40 milioni di euro.

La Beauty Masterclass del 2018: altri incassi

Nel 2018 ha fatto discutere anche l’idea avuta dalla fashion blogger e dal suo make up artist di fiducia (Manuele Mameli) di dare vita alla loro prima “Beauty Masterclass”: il prezzo per partecipare all’evento? Dai 350 ai 650 euro per ogni singolo partecipante (i biglietti sono andati a ruba).

Riproduzione riservata © 2023 - DG