Crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi? Il messaggio social pubblico del Pupone toglie ogni dubbio su come stanno le cose.

Un storia social: tanto basta a Francesco Totti per mettere la parola fine sui rumors relativi alla crisi nella sua relazione con Noemi Bocchi. Dopo i rumors delle scorse settimane, ecco la risposta dell’ex capitano della Roma che ha pubblicato un messaggio per la sua attuale dolce metà.

Il messaggio di Francesco Totti a Noemi

Francesco Totti

Durante un pranzo al mare a Santa Severa, Francesco Totti ha lanciato quello che probabilmente è il primo messaggio pubblico ufficiale che vede protagonista Noemi Bocchi da quando i due stanno insieme.

L’ex giocatore ha pubblicato nelle storie Instagram una foto della fidanzata, con in sottofondo la canzone di Nek “Basta uno sguardo”. Una dedica d’amore che, a questo punto, spazza via gli ultimi rumors su una presunta crisi tra i due.

Dalle altre immagini condivise sempre via social da Totti, pare che i due siano stati a pranzo all’Isola del Pescatore, il ristorante dove l’ex calciatore chiese a Ilary Blasi di sposarlo. Un luogo molto importante per la ex coppia e che a questo punto sembra aver trovato una certa rilevanza anche per Noemi.

Insieme ai due anche il primogenito di lui, Cristian, e l’amico Carlo Cancellieri, con cui condivide la passione del calcio a 8.

Noemi e Totti erano stati piuttosto in silenzio sui social per alcuni giorni senza rispondere a chi li dava in crisi o addirittura già lasciati. Ora, quella che è molto più di una semplice risposta…

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram del Pupone col figlio:

Riproduzione riservata © 2023 - DG