Tra i principali favoriti per la vittoria di Sanremo 2023, Ultimo ha parlato alla stampa delle sue emozioni e attese per il Festival.

Sembra essere tornato definitivamente il sereno tra Ultimo e i giudici di Sanremo 2023 dopo le polemiche degli anni passati e la vittoria mancata. L’artista ha parlato in conferenza stampa spiegando anche cosa si aspetta per questo Festival e dalla sua canzone ‘Alba’.

Ultimo e Sanremo 2023: le aspettative

Ultimo

Ultimo ha parlato immediatamente del suo rapporto con la stampa facendo capire che il clima di tensione del passato è solo un ricordo: “La sto vivendo con un grande senso di leggerezza, che non significa non avere rispetto. Sono qui con un grande senso di gratitudine”.

“Sento una grande responsabilità, a differenza di un concerto, dove so che il pubblico viene perché ha scelto di seguirmi. Ho grande rispetto nei confronti di questo palco, per me la cosa importante è far capire quando mi ha dato. Sono partito da qua nel 2018 con ‘Il ballo delle incertezze’, poi sono tornato nel 2019 con ‘I tuoi particolari’ e ‘Alba’ mi sembrava la canzone giusta con cui tornare per avere un ricordo diverso di Sanremo, per chiudere un cerchio”.

Non manca una particolare domanda della stampa: “Se dovessi arrivare secondo stavolta? Metterei la firma per vivere altri 4 anni come quelli che ho vissuto. Non ho preparato frasi fatte, sto vivendo tutto con molta serenità”, ha aggiunto. “Se arrivo secondo vorrà dire che probabilmente vivrò altri 4 anni così, con un pubblico stupendo che mi ama e che per me viene prima di tutto. Di questo ne sono felice”.

Di seguito anche un post Instagram del cantante con alcune parole sulla sua canzone Alba:

