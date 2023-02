Tensione nella casetta di Amici dove tra Paky e il resto dei compagni sono state scintille nel daytime andato in onda oggi. Il ballerino ha avuto parole non troppo carine verso Maddalena accusata di avere degli atteggiamenti troppo “confidenziali” un po’ con tutti i ragazzi della classe.

“C’è una che ci prova con me… ma dico io… ma quanti ne vuoi?”. Sono queste le prime parole di Paky ad Amici mentre parla con Giulia Stabile. Il riferimento è alla collega Maddalena che è molto espansiva nei comportamenti con i suoi compagni di classe e soprattutto con lui nelle ultime ore.

Poi, in un filmato registrato mentre parla con Samu, il ballerino ha aggiunto: “Era lì, che mi faceva il massaggio alle spalle. E io: ‘Sono fidanzato… basta’”.

Parole non carine che sono proseguite facendo riferimento al fatto che la ragazza fosse una sorta di mangiatrice di uomini.

ll tutto è stato fatto vedere alla classe e la diretta interessata e il resto del gruppo è rimasto molto male per l’accaduto.

Curioso come, però, mentre si scatenavano i litigi nel corso delle varie clip del daytime sia passato inosservato (per ora) una bacio avvenuto tra Cricca e Isobel. A quanto pare, tra i due sta nascendo un feeling speciale e questo gesto d’affetto confermerebbe la nascita di una nuova coppia.

Di seguito anche alcuni post Instagram della trasmissione su quanto accaduto:

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram