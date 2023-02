Ore d’attesa per Sanremo 2023 e per Chiara Ferragni che si prepara al grande evento con diversi portafortuna.

La vedremo alla prima e all’ultima serata del Festival di Sanremo 2023. Parliamo ovviamente di Chiara Ferragni che si prepara alla grande per la prima all’Ariston. Nel corso de ‘La Vita in Diretta’ su Rai 1 di oggi martedì 7 febbraio, la giovane imprenditrice digitale ha parlato a Giovanna Civitillo anche di alcuni portafortuna particolari che la dovrebbero “aiutare” per l’occasione.

I portafortuna di Chiara Ferragni a Sanremo

Chiara Ferragni

“Sono molto emozionata e ho dei portafortuna. Se ho qualche rito scaramantico? Anche se non sono molto scaramantica di solito, questa volta sì, dato che è una nuova avventura”, ha esordito Chiara Ferragni stuzzicata sul tema dalla bella Giovanna, per l’occasione, inviata speciale de La Vita In diretta.

Entrando nel dettaglio dei suoi oggetti portafortuna, la moglie di Fedez ha spiegato: “Ho portato questo ferro di cavallo d’oro (una collanina per il collo ndr) che mi è stato regalato dal mio team. Poi ho un disegno di Vittoria e Leo con scritto ‘Te quiero mamita’. Poi ho le pietre che mi ha regalato il mio amico Cesare. Questa è per la fortuna, questa riduce lo stress. La regalo ad Amadeus? Lui è bello tranquillo e la vive bene. Questa poi è per l’energia vitale che serve sempre”.

Per concludere in bellezza, anche un altro oggetto molto particolare: “Poi abbiamo il palo santo: in teoria aiuta a scacciare le energie cattive. Lo accendi e lo fai girare nella stanza. Serve tutta la fortuna possibile. L’abbiamo già usato. Speriamo…”.

A questo punto non manca che vedere la prima serata della Ferragni e come se la caverà. Con la sua bravura e semplicità, non abbiamo dubbi che sarà un successo.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della bella Chiara:

